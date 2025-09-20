Shot: Около семи взрывов прозвучало над Волгоградом

Около семи взрывов прогремело над Волгоградом. По словам жителей города, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что взрывы начались около 04:00. Было слышно уже семь-девять взрывов. Очевидцы утверждают, что вспышки были видны в западной и южной части города. Также сообщается о звуках двигателей со стороны Волги. Предварительно, средства ПВО работают по дронам ВСУ, — говорится в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь около пяти взрывов произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.
Серия взрывов прогремела ранее над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в небе, написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти-семи взрывов около 01:15 и 01:30.