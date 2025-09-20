Слюсарь: ПВО ночью отразила атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области

Ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в нескольких районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, дроны были уничтожены и перехвачены в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районах.
Как уточнил глава региона, серьёзные последствия зафиксированы лишь в Чертковском районе. На окраине села Осиково произошло возгорание сухой травы, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме того, на территории сельхозпредприятия частично обрушилась стена склада, а в двух жилых домах выбило окна.
Также были зафиксированы перебои с электроснабжением. Слюсарь подчеркнул, что пострадавших среди людей нет, ущерб уточняется, а восстановительные работы уже начаты.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Крымом.