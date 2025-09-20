Стены ходуном и гул: жители Камчатки рассказали, как пережили землетрясение

У берегов Камчатки 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. Была угроза цунами, но, к счастью, опасность миновала. Жители полуострова рассказали aif.ru, как пережили подземные толчки.
«Боялась, что потолок упадет».
Толчки ощутила очень сильно, поделилась Наталья, которая живет на пятом этаже многоквартирного дома. Женщина проснулась от качки, которая нарастала.
«Всё ходуном ходило. Толчки были сильные. Выскочила в коридор, села на пол. Потом вернулась за пледом, подумала, если завалит, то хоть не замерзну, пока доставать будут. Дома была одна. Муж на работу уехал. Сын поступил в вуз и сейчас в другом регионе. Вообще, очень устала и жутко боюсь. Только более-менее отошла от 30 июля и снова», — отметила Наталья.
Жительница Камчатки Виктория отметила, что, когда начались толчки, сползла на пол с дивана и смотрела на потолок. «Живу на девятом этаже, боялась, что потолок на меня упадет», — сказала женщина.
«Стены ходуном ходили, все шкафы открылись, трепало», — поделилась в свою очередь Зинаида.
В соцсетях местные жители публиковали кадры, как спешно выбегали на улицу. Те, кто рискнул остаться дома, снимали на мобильники, как сильно шатаются домашняя мебель и люстры.
В подъезде дома появились трещины.
Жительница Камчатки Зоя рассказала, что в подъезде дома, в котором она проживает, появились трещины.
«Я в силу обстоятельств почти все землетрясения заставала дома. Уже ориентируюсь, как качает дом: в длину, ширину или скачками. Сегодня (ред. — 19 сентября) качало в ширину», — поделилась Зоя.
Женщина отметила, что проживает на пятом этаже пятиэтажного дома в Петропавловск-Камчатском, и после землетрясения 30 июля было как-то спокойно за строение.
«А вот после 19 сентября пошли мелкие трещины, сегодня уже вздулась краска в подъезде, трещины усилились. То есть еще несколько таких трясок и, может быть, чревато…» — выразила обеспокоенность Зоя.
Она также констатировала, что люди сейчас очень много делают ремонтов.
«Звуки дрелей и других инструментов раздаются постоянно. Кто-то явно делает перепланировки, и как это скажется в будущем на доме, даже представить страшно. В большей части действие самих нас приводит к плачевным результатам», — поделилась Зоя.
Женщина также рассказала о странной качке после землетрясения.
«После землетрясения продолжало качать очень странно. Целый день мои, так назовём, кулоны, я их повесила на несущие стены, беспрерывно качаются. Тихонечко, но качаются. Такого я не замечала раньше», — поделилась Зоя.
Побоялись идти домой и предпочли ночевать в автомобилях.
Жительница Камчатки Мария рассказала, что после произошедшего 19 сентября землетрясения многие ее знакомые боялись идти домой и предпочли ночевать в автомобилях.
«Землетрясение было сильное! Мы живем на четвертом этаже, толчки ощущались примерно минуту и без перерыва! Стены ходуном, гул стоял. Стоишь и не знаешь, чего ждать, и самое плохое, что ничего нельзя сделать», — поделилась Мария.
«Многие знакомые боятся идти домой, ночуют в машинах. Трясти продолжает, только понемногу. И толчки разные: то из стороны в сторону, то дрожь снизу вверх», — добавила женщина.
Мария отметила, что ей 42 года, родилась на Камчатке и живет там всю жизнь, и на ее памяти «такой коллапс впервые».
«Именно сейчас (ред. — днем 19 сентября) толчков нет, но час назад и три часа назад и четыре ощущались», — сказала женщина, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента издания.
По словам Марии, в доме, в котором она проживает, разрушений нет, но знает, что в некоторых школах появились видимые трещины.
Как сообщалось, после землетрясения 19 сентября на стенах зданий камчатских школ образовались трещины. Кадрами разрушений делились жители полуострова в социальных сетях.
В частности, трещины пошли по стенам и потолкам школ Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Пострадали школы № 9, 26 и 34, где образовались глубокие разломы.
Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском разворачивают пункт временного размещения после землетрясения.
В сообщении ГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» уточнялось, что главам Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального округа рекомендовали обеспечить готовность к работе пунктов пребывания для граждан, которые опасаются находиться в многоквартирных домах ночью.