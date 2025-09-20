Стены ходуном и гул: жители Камчатки рассказали, как пережили землетрясение

«Всё ходуном ходило. Толчки были сильные. Выскочила в коридор, села на пол. Потом вернулась за пледом, подумала, если завалит, то хоть не замерзну, пока доставать будут. Дома была одна. Муж на работу уехал. Сын поступил в вуз и сейчас в другом регионе. Вообще, очень устала и жутко боюсь. Только более-менее отошла от 30 июля и снова», — отметила Наталья.