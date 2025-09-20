Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

Вооружённые силы Украины в ночь на 20 сентября попытались атаковать Ростовскую область, применив большое количество беспилотников. Атаки удалось отразить, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По его словам, силы ПВО ночью отразили массированную воздушную атаку и уничтожили или перехватили БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районах.
По предварительным данным, в Чертковском районе произошли следующие инциденты: на севере села Осиково загорелась сухая трава, на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена часть стены, а также возникли проблемы с электроснабжением. Слюсарь отметил, что в результате этих событий никто не пострадал.
Известно, что в эту же ночь жилой дом в Саратове получил повреждения в результате ночной атаки БПЛА. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента есть пострадавший.