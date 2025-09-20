В Волгограде в результате атаки БПЛА было повреждено здание котельной

«Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной», — приводит его слова правительство Волгоградской области в Telegram-канале.
Также на окраине на одной из улиц произошло возгорание сухой травы. Отмечается, что огонь на пустыре был оперативно потушен.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Разрушений также нет.
Днем ранее в селе Отрадовка Белгородской области в результате целенаправленной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель грузового автомобиля. Отмечается, что транспортное средство полностью уничтожено огнем.