В Волгограде в результате атаки БПЛА было повреждено здание котельной

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоград в городе было повреждено остекление здания котельной. Об этом 20 сентября сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Источник: РИА "Новости"

«Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной», — приводит его слова правительство Волгоградской области в Telegram-канале.

Также на окраине на одной из улиц произошло возгорание сухой травы. Отмечается, что огонь на пустыре был оперативно потушен.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Разрушений также нет.

Днем ранее в селе Отрадовка Белгородской области в результате целенаправленной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель грузового автомобиля. Отмечается, что транспортное средство полностью уничтожено огнем.

