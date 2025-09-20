В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице

В Приморском крае скончался 16-летний школьник, потерявший сознание прямо на улице. Очевидцы пытались привести подростка в чувство, однако до приезда скорой помощи спасти его не удалось, сообщили в региональной прокуратуре.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как прохожие оказывают первую помощь юноше. Вокруг собралась большая группа людей, пытавшихся помочь школьнику.
Прокуратура Приморского края взяла ситуацию под контроль. Ведомство пообещало установить все обстоятельства произошедшего и провести проверку.
Ранее в Воронежской области 12-летний школьник погиб от удара молнии во время рыбалки в грозу. Происшествие случилось на пруду в селе Михайловка.