Любовь и кино не случились: красноярец потерял 21 тысячу из-за аферы

Молодой человек познакомился с девушкой в приложении для знакомств. Она предложила сходить в кино и отправила ссылку для покупки билетов. При попытке оплаты красноярец дважды ввел данные своей банковской карты, но билеты так и не получил. Позднее он обнаружил списание 21 тысячи рублей, а связь с «новой знакомой» оказалась потеряна.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.
Полиция напоминает жителям края: не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте адреса сайтов, оплачивайте покупки только через официальные сервисы и никогда не сообщайте данные банковских карт незнакомым людям.