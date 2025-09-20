Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь и кино не случились: красноярец потерял 21 тысячу из-за аферы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе Красноярска полиция расследует дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 22-летний местный житель.

Источник: НИА Красноярск

Молодой человек познакомился с девушкой в приложении для знакомств. Она предложила сходить в кино и отправила ссылку для покупки билетов. При попытке оплаты красноярец дважды ввел данные своей банковской карты, но билеты так и не получил. Позднее он обнаружил списание 21 тысячи рублей, а связь с «новой знакомой» оказалась потеряна.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.

Полиция напоминает жителям края: не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте адреса сайтов, оплачивайте покупки только через официальные сервисы и никогда не сообщайте данные банковских карт незнакомым людям.