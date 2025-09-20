Остекление котельной повреждено в Волгоградской области при отражении атаки БПЛА

«Силами ПВО отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Падения обломков зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области», — приводятся слова губернатора в Telegram-канале областной администрации..
В Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, а в Красноармейском районе загорелась сухая трава. Глава региона подчеркнул, что разрушений жилых домов и пострадавших среди населения нет.
Ранее Life.ru писал о нескольких взрывах этой ночью в Самарской области. Там тоже сработали силы ПВО, отражая атаку украинских дронов. Жители сообщали о ярких вспышках в небе.