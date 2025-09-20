В Волгограде обломки беспилотника повредили остекление котельной

Системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
По его словам, обломки БПЛА упали в нескольких районах Волгограда и в Ольховском районе региона.
В Краснооктябрьском районе зафиксированы повреждения остекления котельной на улице Хрустальной, а в Красноармейском — произошло возгорание сухой травы на пустыре по улице Ленинаканской, которое удалось быстро ликвидировать.
По предварительным данным, разрушений зданий и жертв нет. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а все повреждения будут устранены.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в нескольких районах Ростовской области. Серьёзные последствия зафиксированы лишь в Чертковском районе.