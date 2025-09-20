Ричмонд
Режим ЧС ввели в Тындинском районе Амурской области из-за схода вагонов

В Тындинском районе Амурской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов на железной дороге. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

— В Тындинском МО введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, — написали в Telegram-канале.

Инцидент произошел на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона ДЖД. Во время работы по замене рельсошпальной решетки в период технологического окна с рельсов сошли два вагона платформ и укладочный кран.

6 августа в Приморском крае на перегоне Артем-3 — Шкотово также произошел сход 19 железнодорожных вагонов, в них перевозили уголь.