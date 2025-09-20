Минздрав Приморья поделился ужасающей статистикой детской смертности

Медицинские работники Приморья выражают глубокую обеспокоенность из-за увеличения случаев огнестрельных ранений, зарегистрированных среди детей. Согласно статистическим данным, до 40% детских смертей ежегодно обусловлены внешними факторами, а не заболеваниями. Особенное внимание привлекает тревожный рост числа трагедий, связанных с огнестрельным оружием.
Елена Ибрагимова, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям при Минздраве Приморского края, отметила, что многие инциденты происходят по причине беспечного отношения родителей к хранению оружия.
Она подчеркнула необходимость усиленного контроля за детьми и призвала взрослых проявлять большую ответственность в вопросах безопасности.
Кроме того, Елена Ибрагимова обозначила, что основными причинами гибели детей являются утопления и дорожно-транспортные происшествия, включая аварии с электрическими самокатами. По её словам, дети подвергаются риску как в роли пешеходов, так и в качестве пользователей транспортных средств.