В Приморье школьник потерял сознание на улице и умер

Ранее сообщалось, что в Воронеже 13-летний подросток скончался после тренировки по самбо. Как сообщили в региональном Минздраве, у мальчика прямо во время занятий начались судороги и случилась остановка сердца. Несмотря на то, что мальчик оставался в сознании, его состояние оценили как крайне тяжёлое из-за острой дыхательной недостаточности. Спустя сорок минут сердце ребёнка остановилось. Реаниматологи проводили комплекс экстренных мероприятий, но спасти его не удалось.