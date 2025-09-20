В Приморье школьник потерял сознание на улице и умер

Шестнадцатилетний школьник скончался после потери сознания на улице в Приморском крае, несмотря на попытки очевидцев оказать ему помощь.
Как сообщает региональная прокуратура, трагедия произошла в городе Спасске-Дальнем. В социальных сетях распространилось видео, на котором люди пытаются помочь потерявшему сознание мальчику.
На кадрах видно, что вокруг школьника собралась большая толпа окружающих, пытавшихся его спасти. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти подростка. По предварительной информации, вечером 19 сентября 2025 года в районе автобусной остановки на улице Красногвардейской 16-летнему юноше стало плохо. Ребёнок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Надзорное ведомство контролирует ход установления всех обстоятельств произошедшего и даст оценку законности итогового процессуального решения по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что в Воронеже 13-летний подросток скончался после тренировки по самбо. Как сообщили в региональном Минздраве, у мальчика прямо во время занятий начались судороги и случилась остановка сердца. Несмотря на то, что мальчик оставался в сознании, его состояние оценили как крайне тяжёлое из-за острой дыхательной недостаточности. Спустя сорок минут сердце ребёнка остановилось. Реаниматологи проводили комплекс экстренных мероприятий, но спасти его не удалось.
