Силы ПВО России отразили массированную атаку дронов в Волгоградской области

В Волгоградской области ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников.
Силы ПВО России отразили массированную атаку дронов на территории Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском, Ольховском районах зафиксированы падения обломков БПЛА.
Также сообщается, что в Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной повреждены оконные конструкции котельной, а на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности. Власти подчеркнули, что специалисты экстренных служб оперативно отреагировали на происшествия. Проверка территории продолжается для выявления возможных дополнительных повреждений и угроз.