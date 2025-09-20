Появилось видео допроса студента после сообщения о преступлении в Иркутске

Правоохранители опубликовали кадры допроса 16-летнего студента, который устроил травлю однокурсницы и после сообщения о готовящемся преступлении. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«В отдел полиции поступило телефонное обращение о возможных готовящихся противоправных действиях студента колледжа при городском вузе. Сообщение с тревожной информацией было опубликовано в одном из мессенджеров», — рассказали в полиции.
Сотрудники полиции выехали в колледж и выяснили, что к сообщению может быть причастен 16-летний студент. Его доставили в полицию, где он рассказал, что в онлайн-игре познакомился с парнем из-за границы.
Студент пожаловался ему на одногруппницу, с которой поругался. Тогда новый знакомый предложил ему создать чат в мессенджере и там написать компрометирующую информацию о девушке и её семье и таким образом отомстить обидчице. Парень так и сделал. Позже в этом же чате появилось сообщение о готовящемся преступлении. На допросе студент уверял, что эту информацию написал не он.
Сейчас сотрудники полиции и СК проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.