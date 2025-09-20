Появилось видео допроса студента после сообщения о преступлении в Иркутске

Студент пожаловался ему на одногруппницу, с которой поругался. Тогда новый знакомый предложил ему создать чат в мессенджере и там написать компрометирующую информацию о девушке и её семье и таким образом отомстить обидчице. Парень так и сделал. Позже в этом же чате появилось сообщение о готовящемся преступлении. На допросе студент уверял, что эту информацию написал не он.