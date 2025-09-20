В Амурской области ввели режим ЧС после схода вагонов и гибели людей

После схода вагонов, в результате которого погибли два человека и ещё 12 получили травмы, в Тындинском районе Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, режим ЧС был установлен в Тындинском муниципальном образовании в связи с происшествием на железной дороге.
Авария произошла 19 сентября на первом пути на 138 км пк 4 перегона Беленькая — Путевой Пост 139 км Тындинского района Дальневосточной железной дороги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Ранее транспортная прокуратура в Свердловской области завершила проверку по факту схода вагона грузового поезда на перегоне Сабик — Кузино. Инцидент произошел 3 июля 2025 года. Причиной происшествия стала неисправность железнодорожного пути, которую своевременно не обнаружили сотрудники Свердловской дирекции инфраструктуры.