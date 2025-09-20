Президент США Дональд Трамп негативно оценил информацию о российских истребителях Миг-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее Таллин беспочвенно обвинил Россию в том, что ее самолеты были замечены при незаконном пересечении эстонской территории. Власти Таллина сразу пожаловались НАТО, и там осудили выдуманные нарушения. Также Эстония призвала Евросоюз к ответу, и вскоре тот соберет внеочередное заседание для «принятия ответных мер». В Минобороны дали спокойный и ясный ответ: истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и, естественно, ничьих границ не нарушали. Подробнее о необоснованных обвинениях Эстонии в адрес России, нервной реакции Запада, критике Трампа и взвешенной позиции Минобороны — в материале URA.RU.