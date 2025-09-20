Трамп оценил российские истребители, якобы вторгшиеся в Эстонию: все о беспочвенных претензиях Запада к РФ

В Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 границ Эстонии не нарушали.
Президент США Дональд Трамп негативно оценил информацию о российских истребителях Миг-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее Таллин беспочвенно обвинил Россию в том, что ее самолеты были замечены при незаконном пересечении эстонской территории. Власти Таллина сразу пожаловались НАТО, и там осудили выдуманные нарушения. Также Эстония призвала Евросоюз к ответу, и вскоре тот соберет внеочередное заседание для «принятия ответных мер». В Минобороны дали спокойный и ясный ответ: истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и, естественно, ничьих границ не нарушали. Подробнее о необоснованных обвинениях Эстонии в адрес России, нервной реакции Запада, критике Трампа и взвешенной позиции Минобороны — в материале URA.RU.
Обвинения Эстонии.
Эстония обвинила РФ в якобы нарушении воздушного пространстваФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Эстонские власти заявили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии утром 19 сентября 2025 года в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского МИД.
По информации ведомства, самолеты находились в воздушном пространстве страны в течение 12 минут с выключенными транспондерами. В связи со случившимся в Таллинне был вызван временный поверенный в делах российского посольства, которому вручили ноту протеста. В министерстве иностранных дел Эстонии также заявили, что это якобы уже четвертое подобное нарушение российскими военными самолетами в 2025 году.
Ранее представители министерства обороны России неоднократно заявляли, что российские самолеты осуществляют полеты над нейтральными водами в полном соответствии с международными правилами. В оборонном ведомстве подчеркивали, что полеты не предполагают пересечения международных воздушных трасс или опасного сближения с самолетами других государств.
Эстония обратилась в НАТО.
НАТО заявила, что отреагировала истребителями на самолеты РоссииФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
После обвинений правительство Эстонии обратилось к партнерам по НАТО с просьбой провести консультации в соответствии со статьей 4 устава альянса. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в соцсети X. Консультации в рамках статьи 4 устава НАТО проводятся, если один из членов альянса считает, что его безопасность или территориальная целостность оказались под угрозой.
По словам главы эстонского кабмина, утром три истребителя МиГ-31 Военно-воздушных сил России якобы вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. Как утверждает Михал, на инцидент отреагировали истребители НАТО: российские самолеты покинули территорию страны. Он подчеркнул, что подобное нарушение совершенно неприемлемо для страны.
НАТО обвинила Россию.
Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт заявила, что российские истребители 20 сентября якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. По ее словам, альянс в ответ поднял по тревоге свои самолеты. Об этом сообщается в публикации Арт в соцсети X.
Евросоюз принимает меры.
Лидеры стран Евросоюза 1 октября проведут неофициальное заседание Европейского совета в Копенгагене, чтобы обсудить коллективный ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства союза. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своем аккаунте в социальной сети X.
Реакция Трампа.
Трамп пообещал изучить маневры РоссииФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о возможном нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Мне это не нравится», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что подобные инциденты в воздушном пространстве могут привести к серьезным последствиям. По словам президента, информацию следует оценить детально, он планирует дать более развернутую оценку на предстоящем брифинге для прессы.
Ответ Минобороны.
Российские МиГ-31 летели из Карелии в Калининградскую областьФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
Три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, следуя маршрутом, не нарушающим границы других государств, включая Эстонию. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, полет проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и был подтвержден средствами объективного контроля.
«19 сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что маршрут российских истребителей пролегал на расстоянии более трех километров от эстонского острова Вайндло и проходил исключительно над нейтральными водами Балтийского моря. Ведомство напомнило, что российские военные самолеты регулярно выполняют полеты над нейтральной территорией с соблюдением всех международных норм, исключая пересечение воздушных трасс и приближение к иностранным воздушным судам.