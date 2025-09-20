Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил российские истребители, якобы вторгшиеся в Эстонию: все о беспочвенных претензиях Запада к РФ

Президент США Дональд Трамп негативно оценил информацию о российских истребителях Миг-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее Таллин беспочвенно обвинил Россию в том, что ее самолеты были замечены при незаконном пересечении эстонской территории. Власти Таллина сразу пожаловались НАТО, и там осудили выдуманные нарушения. Также Эстония призвала Евросоюз к ответу, и вскоре тот соберет внеочередное заседание для «принятия ответных мер». В Минобороны дали спокойный и ясный ответ: истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и, естественно, ничьих границ не нарушали. Подробнее о необоснованных обвинениях Эстонии в адрес России, нервной реакции Запада, критике Трампа и взвешенной позиции Минобороны — в материале URA.RU.

В Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 границ Эстонии не нарушали.

Президент США Дональд Трамп негативно оценил информацию о российских истребителях Миг-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее Таллин беспочвенно обвинил Россию в том, что ее самолеты были замечены при незаконном пересечении эстонской территории. Власти Таллина сразу пожаловались НАТО, и там осудили выдуманные нарушения. Также Эстония призвала Евросоюз к ответу, и вскоре тот соберет внеочередное заседание для «принятия ответных мер». В Минобороны дали спокойный и ясный ответ: истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и, естественно, ничьих границ не нарушали. Подробнее о необоснованных обвинениях Эстонии в адрес России, нервной реакции Запада, критике Трампа и взвешенной позиции Минобороны — в материале URA.RU.

Обвинения Эстонии.

Эстония обвинила РФ в якобы нарушении воздушного пространстваФото: Владимир Андреев © URA.RU.

Эстонские власти заявили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии утром 19 сентября 2025 года в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского МИД.

По информации ведомства, самолеты находились в воздушном пространстве страны в течение 12 минут с выключенными транспондерами. В связи со случившимся в Таллинне был вызван временный поверенный в делах российского посольства, которому вручили ноту протеста. В министерстве иностранных дел Эстонии также заявили, что это якобы уже четвертое подобное нарушение российскими военными самолетами в 2025 году.

Ранее представители министерства обороны России неоднократно заявляли, что российские самолеты осуществляют полеты над нейтральными водами в полном соответствии с международными правилами. В оборонном ведомстве подчеркивали, что полеты не предполагают пересечения международных воздушных трасс или опасного сближения с самолетами других государств.

Эстония обратилась в НАТО.

НАТО заявила, что отреагировала истребителями на самолеты РоссииФото: NIDS/NATO Multimedia Library.

После обвинений правительство Эстонии обратилось к партнерам по НАТО с просьбой провести консультации в соответствии со статьей 4 устава альянса. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в соцсети X. Консультации в рамках статьи 4 устава НАТО проводятся, если один из членов альянса считает, что его безопасность или территориальная целостность оказались под угрозой.

По словам главы эстонского кабмина, утром три истребителя МиГ-31 Военно-воздушных сил России якобы вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. Как утверждает Михал, на инцидент отреагировали истребители НАТО: российские самолеты покинули территорию страны. Он подчеркнул, что подобное нарушение совершенно неприемлемо для страны.

НАТО обвинила Россию.

Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт заявила, что российские истребители 20 сентября якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. По ее словам, альянс в ответ поднял по тревоге свои самолеты. Об этом сообщается в публикации Арт в соцсети X.

Евросоюз принимает меры.

Лидеры стран Евросоюза 1 октября проведут неофициальное заседание Европейского совета в Копенгагене, чтобы обсудить коллективный ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства союза. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своем аккаунте в социальной сети X.

Реакция Трампа.

Трамп пообещал изучить маневры РоссииФото: Official White House / Shealah Craighead.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о возможном нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мне это не нравится», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что подобные инциденты в воздушном пространстве могут привести к серьезным последствиям. По словам президента, информацию следует оценить детально, он планирует дать более развернутую оценку на предстоящем брифинге для прессы.

Ответ Минобороны.

Российские МиГ-31 летели из Карелии в Калининградскую областьФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.

Три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, следуя маршрутом, не нарушающим границы других государств, включая Эстонию. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, полет проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и был подтвержден средствами объективного контроля.

«19 сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что маршрут российских истребителей пролегал на расстоянии более трех километров от эстонского острова Вайндло и проходил исключительно над нейтральными водами Балтийского моря. Ведомство напомнило, что российские военные самолеты регулярно выполняют полеты над нейтральной территорией с соблюдением всех международных норм, исключая пересечение воздушных трасс и приближение к иностранным воздушным судам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше