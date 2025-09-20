Четыре жителя Белоруссии прорыли туннель в Польшу и попались пограничникам

Вход в туннель находился около реки Наревки, где пограничники постоянно патрулируют электронный барьер. Четверых мигрантов задержали утром в пятницу, 19 сентября. В результате они вернулись обратно в Белоруссию.
По информации польских СМИ, местные власти контролируют приграничную территорию. Тем не менее, с их согласия периодически пропускают иностранцев, надеющихся перейти границу.
Напомним, что Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Это решение связали учениями РФ и РБ. Ограничения касаются как въезда, так и выезда.