Подростков вовлекли в незаконную религиозную структуру в Казахстане

По результатам проверки: за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов; за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых «устаза» (наставники); родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей; одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.