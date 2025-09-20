Подростков вовлекли в незаконную религиозную структуру в Казахстане

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Участок” сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу при содействии ДКНБ и прокуратуры области пресечен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации», — сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Отмечается, что при осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы.
«Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера. В марте постановлением суда города Талдыкорган указанные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы», — добавили полицейские.
По результатам проверки: за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов; за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых «устаза» (наставники); родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей; одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.
«В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Полиция напоминает: вовлечение несовершеннолетних в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и повлечет предусмотренную ответственность», — добавили в МВД.