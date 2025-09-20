Ричмонд
ЧП на железной дороге в Амурской области не повлияло на движение поездов

В настоящее время уточняются причины происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент на железной дороге в Амурской области не повлиял на движение поездов, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

В настоящее время уточняются причины случившегося.

В результате схода с рельсов двух платформ и укладочного крана на перегоне Беленькая — Федосеев 19 сентября погибли два человека, еще 12 пострадали. Всего на месте происшествия находились 14 человек. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. После происшествия в Тындинском округе был введен режим ЧС.