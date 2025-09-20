Ричмонд
Над Волгоградской областью отразили массированную атаку украинских дронов

Падения обломков БПЛА зафиксировали в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников по ряду районов Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.

По данным администрации области, падения обломков БПЛА зафиксировали в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. Предварительно отмечается, что возгораний зданий, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Губернатор добавил, что в Краснооктябрьском районе повреждено остекление в котельной, а в Красноармейском — ликвидировали пожар сухой растительности.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России является одной из лучших в мире. Глава государства также добавил, что ее эффективную работу показывают боевые действия. При этом Путин считает, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире, а сама система работает исправно.

