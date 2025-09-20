Вражеские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Около трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе станции.
Два дрона сдетонировали над крышей здания. Каких-либо критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала тоже нет.
Кроме того, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы.
С территории пришлось эвакуировать международных экспертов МАГАТЭ: они находились в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС. На данный момент специалисты в безопасном месте, добавили в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».
В этот же день около семи взрывов прогремело над Волгоградом. По словам жителей города, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники.
Около пяти взрывов также произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы ПВО вновь ликвидируют дроны ВСУ.