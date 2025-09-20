Директор Запорожской АЭС сообщил о повреждении линии питания

По словам Черничука, место повреждения находится на правом берегу Днепра, а вопрос ее восстановления зависит от решений украинской стороны или международных соглашений. Директор АЭС отметил, что на станции готовы разработать компенсирующие мероприятия, однако их реализация возможна только после прекращения боевых действий в непосредственной близости от станции, передает ТАСС.