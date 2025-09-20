Директор Запорожской АЭС сообщил о повреждении линии питания

Вторая резервная высоковольтная линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», питающая Запорожскую АЭС, повреждена на территории, подконтрольной Украине. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.
Линия была отключена 7 мая, и уже пять месяцев станция работает только на одной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская», что создает постоянный напряженный режим.
По словам Черничука, место повреждения находится на правом берегу Днепра, а вопрос ее восстановления зависит от решений украинской стороны или международных соглашений. Директор АЭС отметил, что на станции готовы разработать компенсирующие мероприятия, однако их реализация возможна только после прекращения боевых действий в непосредственной близости от станции, передает ТАСС.
На данный момент ЗАЭС остается в зоне повышенного риска, поскольку отключение единственной линии потребует мгновенного запуска дизельных генераторов для охлаждения реакторов. 16 сентября ВСУ обстреляли территорию возле топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего вспыхнула сухая трава на расстоянии 400 м от резервуаров с дизельным топливом.
В пресс-службе атомной станции уточнили, что украинские войска попытались этим ударом уничтожить запасы топлива для генераторов ЗАЭС, чтобы лишить станцию резервного источника энергии для охлаждения реакторов.
Утром 17 сентября директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина рассказала, что вспыхнувший в районе топливных складов ЗАЭС при обстрелах ВСУ пожар удалось ликвидировать. По ее словам, пожарные распространения огня к резервуарам с дизельным топливом не допустили.
