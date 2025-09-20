Запорожскую атомную станцию атаковали три украинских беспилотника

ЗАЭС атаковали три вражеских беспилотника.
Из-за атаки ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был обстрелян учебно-тренировочный центр станции, корпус «Г». Удар был нанесен с использованием не менее трех беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
«Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Станция продолжает работу в штатном режиме. В момент атаки система безопасности сработала автоматически, все основные службы ЗАЭС были приведены в повышенную готовность. Руководство предприятия отмечает, что ситуация находится под полным контролем.
Специалисты МАГАТЭ планируют вернуться к выполнению своих обязанностей после завершения всех необходимых проверок и устранения последствий происшествия. В пресс-службе подчеркивают, что несмотря на произошедшее, энергоблоки работают стабильно, а угрозы для окружающей среды и населения нет.
