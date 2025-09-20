Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом «Зеленом дерби» сезона

Уфимский клуб уступил в Казани и опустился на последнее место в конференции.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел поражение в гостевом матче против казанского «Ак Барса». Встреча, которая стала первым «Зеленым дерби» в текущем сезоне, завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев льда.

В результате этой игры уфимская команда опустилась на последнюю позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что текущие результаты являются частью естественного процесса развития команды. Он подчеркнул, что в составе происходит омоложение, и многие местные воспитанники получают ценный игровой опыт, который поможет им в дальнейшем росте.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.