«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом «Зеленом дерби» сезона

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел поражение в гостевом матче против казанского «Ак Барса». Встреча, которая стала первым «Зеленым дерби» в текущем сезоне, завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев льда.
В результате этой игры уфимская команда опустилась на последнюю позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что текущие результаты являются частью естественного процесса развития команды. Он подчеркнул, что в составе происходит омоложение, и многие местные воспитанники получают ценный игровой опыт, который поможет им в дальнейшем росте.
