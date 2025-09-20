Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийное отключение электричества привело к пожару в многоэтажке Братска

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Источник: МЧС РФ

Аварийный режим работы электросети стал причиной возгорания в квартире на улице Обручева в Братске. 28-летняя девушка заметила, что горит натяжной потолок, после чего вызвала пожарных. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар возник, когда девушка сушила волосы и отключился свет. Она вышла в подъезд проверить автоматические выключатели, а вернувшись, увидела огонь. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Пламя охватило площадь 25 кв. метров. В ликвидации участвовали восемь огнеборцев с тремя единицами техники. Пострадавших и погибших нет.

Ранее в одном из частных домов по улице Владимирского в Иркутске произошел пожар. Известно, что собственник жилья готовил еду на сковороде. Когда мужчина отлучился на некоторое время, то оставленная на плите сковородка накалилась и масло в ней загорелось.