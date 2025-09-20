Аварийное отключение электричества привело к пожару в многоэтажке Братска

Ранее в одном из частных домов по улице Владимирского в Иркутске произошел пожар. Известно, что собственник жилья готовил еду на сковороде. Когда мужчина отлучился на некоторое время, то оставленная на плите сковородка накалилась и масло в ней загорелось.