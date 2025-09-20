Ричмонд
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже наблюдаются задержки с вылетом, сообщила администрация аэропорта.

Источник: © РИА Новости

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее», — заявили в аэропорту.

В то же время, там указали, что процедуры по регистрации пассажиров пока придётся выполнять вручную.

В аэропорту признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать утром в субботу, что неминуемо отразится на расписании и приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Там попросили пассажиров заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт, только если рейс подтвержден к вылету.