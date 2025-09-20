У жителей Красноярского края похитили около 2 миллиардов рублей

У жителей Красноярского края похитили почти два миллиарда рублей. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Это действовали мошенники. Из-за их уловок с начала 2025 года пострадали уже 6829 жителей Красноярского края. Причиненный ущерб составил 1 922 780 806 рублей.
Лишь за последнюю неделю произошло хищение более 44 млн рублей у 145 жителей региона.
Схемы разные: это и фейковые криптобиржи, и «безопасный счет», и поддельные интернет-магазины, и взломанные аккаунты знакомых.
По каждому случаю возбуждены уголовные дела. В суды края направлено 556 уголовных дел о мошенничестве. Раскрываемость — 26,8%.
Ранее в Сосновоборске мать с дочерью придумали схему, как оформить кредит на участника СВО, а деньги забрать себе.