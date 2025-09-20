ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1», находящейся на контролируемой Украиной территории, которая работает на напряжении 330 киловольт. Он добавил, что решение о восстановлении линии будет зависеть либо от международных соглашений, либо от позиции другой стороны.