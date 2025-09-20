Беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Беспилотники боевиков Вооруженных сил Украины в очередной раз атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Под ударом оказался учебно-тренировочный центр. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
Как следует из заявления, все произошло утром в субботу, 20 сентября. Тогда как минимум три дрона ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Два беспилотника сдетонировали над крышей здания. Критических разрушений нет.
«По предварительной информации, пострадавших среди персонала станции нет. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что в момент атаки на ЗАЭС находились эксперты МАГАТЭ. Они были эвакуированы и сейчас находятся в безопасности.
Напомним, киевский режим регулярно устраивает нападки на Запорожскую атомную электростанцию. Так, несколько дней назад боевики ВСУ подожгли траву возле складов топлива ЗАЭС. К счастью, ситуацию удалось взять под контроль. Пострадавших и разрушений не оказалось.