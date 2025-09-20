Задержки и отмены рейсов в России 20 сентября: онлайн-табло

Ситуация в российской авиационной отрасли по-прежнему остается сложной, что оказывает неблагоприятное влияние на соблюдение расписания рейсов. По состоянию на 20 сентября 2025 года отмечаются задержки и изменения в графике как на внутренних, так и на международных маршрутах. Пассажирам рекомендуется сохранять внимательность и спокойствие, а также своевременно проверять информацию о времени отправления своих рейсов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.