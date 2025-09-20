Задержки и отмены рейсов в России 20 сентября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 20 сентября 2025 года.
Ситуация в российской авиационной отрасли по-прежнему остается сложной, что оказывает неблагоприятное влияние на соблюдение расписания рейсов. По состоянию на 20 сентября 2025 года отмечаются задержки и изменения в графике как на внутренних, так и на международных маршрутах. Пассажирам рекомендуется сохранять внимательность и спокойствие, а также своевременно проверять информацию о времени отправления своих рейсов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас.
Москва.
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 8 вылетов. Среди направлений — Саратов, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград. Отменен рейс в Калининград. Посадку с опозданием совершат 14 рейсов. Среди направлений — Стамбул, Иркутск, Анталья, Хабаровск, Шанхай. Отменены прилеты из Калининграда.
В Домодедово задержано 6 рейсов. Среди направлений — Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Бишкек. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Барнаул, Абакан, Ереван, Норильск, Благовещенск. Отмен не обнаружено.
Во Внуково задержаны 9 вылетов в Батуми, Ульяновск, Стамбул, Анталью. С опозданием прилетят 17 рейсов. Среди направлений — Кутаиси, Якутск, Мирный, Дубай, Шарм-эль-Шейх и Сочи. Отменены рейсы в Батуми и из Стамбула.
Санкт-Петербург.
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 7 рейсов. Среди направлений — Казань, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Белград. Отменен вылет в Москву и Термез. С опозданием прилетит 11 самолетов из Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Томска, Белграда. Отменено прибытие из Термеза.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержано 10 рейсов на вылет. Среди направлений — Курган, Бодрум, Москва, Якутск, Кемерово, Новосибирск. На прилет выдержано больше 16 рейсов из Шарджи, Дубай, Томск, Алматы, Саратов, Якутск. Отмен рейсов не обнаружено.
В каких аэропортах введены ограничения.
По данным на 08:00 по московскому времени, в аэропортах Волгограда, Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч) действуют временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.