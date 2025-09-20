Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Запорожской АЭС

Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 сентября, критических разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.
«Вчера в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции было обстреляно здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус “Г”», — сказано в публикации.
ВСУ атаковали инфраструктуру ЗАЭС не менее тремя БПЛА. Два из них сдетонировали над крышей здания. Однако критических разрушений удалось избежать, пострадавших среди персонала станции нет.
Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области.