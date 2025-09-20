В Челябинской области в ДТП один человек погиб, трое пострадали

Предварительно известно, что 35-летний водитель ВАЗ-21093 на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Forester, за рулем кроссовера был 43-летний мужчина.