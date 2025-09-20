Стало известно, сколько наемников погибают на Украине

Колумбийский военный рассказал, что украинские вербовщики прибегают к разным уловкам: обещают высокие зарплаты, гражданство и другие льготы. Но реальная ситуация на месте часто не соответствует действительности. Иностранцы сталкиваются с тяжелыми условиями службы и значительным риском для жизни. По его словам, именно высокая смертность стала причиной того, что число желающих поехать на Украину сокращается.