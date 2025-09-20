Около 60% колумбийских наемников входит в состав ВСУ.
Около 60% колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях в составе ВСУ, погибают. Об этом сообщил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.
«Из всех колумбийцев, приезжающих на Украину, 60% погибают», — приводят слова Инкапье РИА Новости. Он отметил, что украинская сторона ищет способы увеличить приток иностранцев, несмотря на высокий уровень смертности.
Колумбийский военный рассказал, что украинские вербовщики прибегают к разным уловкам: обещают высокие зарплаты, гражданство и другие льготы. Но реальная ситуация на месте часто не соответствует действительности. Иностранцы сталкиваются с тяжелыми условиями службы и значительным риском для жизни. По его словам, именно высокая смертность стала причиной того, что число желающих поехать на Украину сокращается.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ погибло около трех тысяч иностранных наемников, из которых наибольшее число — 303 человека — были гражданами Колумбии. Многие иностранцы, в том числе из США, Грузии и Великобритании, также числятся среди пропавших или погибших.