Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции подвергся атаке как минимум трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции подвергся атаке как минимум трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили представители пресс-службы станции. Российские силы ПВО успешно сбили все цели врага.

По предварительным данным, атака была совершена с использованием не менее трех дронов. Два из них взорвались над крышей здания учебно-тренировочного центра. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что критических разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Отмечается, что среди сотрудников станции пострадавших нет. Радиационная обстановка на территории промышленной площадки ЗАЭС и в окрестностях остается в пределах нормы. Международные эксперты МАГАТЭ, находившиеся в учебно-тренировочном центре в момент атаки, были оперативно эвакуированы в безопасное место.

Читайте также: Директор Запорожской АЭС сообщил о повреждении линии питания.

