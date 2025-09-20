Отели Турции эвакуируют из-за природного пожара

Ранее сообщалось, что в провинции Анталья масштабные лесные пожары, из-за которых эвакуировали отели, включая гостиницу с российскими туристами в Белеке. В некоторых курортных районах, таких как Аланья, угрозы для отдыхающих не было, но запах гари ощущался на территории отелей. Экстренные службы продолжают работу в регионе из-за сохраняющейся опасности распространения огня.