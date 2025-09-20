Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС

«Вчера было обстреляно здание учебно-тренировочного центра, корпус “Г”. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. Пострадавших среди персонала станции нет Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте», — говорится в заявлении.