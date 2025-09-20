Дрон ВСУ атаковал жилой дом в российском городе

Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Горловке в ДНР. Об этом проинформировал мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что удар БПЛА был нанесен по жилому дому в Калининском районе города.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве “Солнечный” поврежден многоквартирный дом», — написал Приходько в своем телеграм-канале.
Информации о пострадавших в результате удара нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС.
