Дрон ВСУ атаковал жилой дом в российском городе

Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Горловке в ДНР.

Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Горловке в ДНР. Об этом проинформировал мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что удар БПЛА был нанесен по жилому дому в Калининском районе города.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве “Солнечный” поврежден многоквартирный дом», — написал Приходько в своем телеграм-канале.

Информации о пострадавших в результате удара нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС.

