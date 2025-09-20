Ричмонд
В Приамурье отменен режим ЧС после схода вагонов

Режим чрезвычайной ситуации в Тындинском муниципальном округе Приамурья, введенный после схода вагонов, отменен. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером на перегоне Беленькая — Федосеев во время ремонтных работ, где укладочный поезд (состоящий из двух платформ и крана) столкнулся с бульдозером. В результате происшествия два человека погибли, 12 получили ранения.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ночное время в Тындинском округе действовал режим ЧС.

Как отмечалось в сообщении МЧС, инцидент не оказал влияния на движение поездов.

