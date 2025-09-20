В Приамурье отменен режим ЧС после схода вагонов

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером на перегоне Беленькая — Федосеев во время ремонтных работ, где укладочный поезд (состоящий из двух платформ и крана) столкнулся с бульдозером. В результате происшествия два человека погибли, 12 получили ранения.