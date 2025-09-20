Ричмонд
Жилой дом поврежден в результате атаки беспилотников в Саратове

В результате ночной атаки на Саратовскую область повреждения получил жилой дом.

В результате ночной атаки на Саратовскую область повреждения получил жилой дом. Один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы», — прокомментировал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте разрушений работают специалисты экстренных служб.

Не менее 10 взрывов прогремело минувшей ночью в городе. Руководство области получило информацию об угрозе атаки БПЛА. В связи с этим все экстренные службы были приведены в готовность. В некоторых районах сработала служба оповещения.

Как сообщает SHOT, местные жители слышали этой ночью гул моторов в небе, сверкали вспышки. По их словам, прозвучало от 12 до 16 взрывов.

Читайте также: Как минимум три дрона атаковали территорию Запорожской АЭС.

