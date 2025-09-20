Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре пьяный подросток на мотоцикле врезался в здание

Водитель получил множественные ранения лица.

Источник: Комсомольская правда

19 сентября в 23:30 на Магистральном шоссе Комсомольска-на-Амуре 16-летний водитель, не имеющий прав управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на мотоцикле RACER RS200GY-C2. Подросток двигался с пассажиром такого же возраста без защитных шлемов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение со зданием по адресу Магистральное шоссе, 20Б. В результате аварии водитель получил множественные ранения лица и был доставлен в травматологическое отделение. Освидетельствование показало значительное превышение допустимой нормы алкоголя в организме.

Госавтоинспекция города призывает очевидцев происшествия с видеозаписями обратиться по адресу: улица Вокзальная, 14, или по телефону 8 (4217) 52−44−88. Взрослых просят усилить контроль за детьми и сообщать о несовершеннолетних нарушителях, управляющих мототехникой и электросамокатами.