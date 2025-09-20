В Комсомольске-на-Амуре пьяный подросток на мотоцикле врезался в здание

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение со зданием по адресу Магистральное шоссе, 20Б. В результате аварии водитель получил множественные ранения лица и был доставлен в травматологическое отделение. Освидетельствование показало значительное превышение допустимой нормы алкоголя в организме.