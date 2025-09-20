В Нижнеудинске пьяный водитель устроил погоню с полицейскими на трассе Р-255

В Нижнеудинске полицейские в ходе погони на трассе Р-255 «Сибирь» задержали нетрезвого водителя. Инцидент произошел несколько дней назад. Один из экипажей сотрудников ДПС в ходе несения службы заметил, как на улице Кашика автомобиль Toyota Sprinter проехал перекресток на красный свет светофора. Полицейские подали водителю иномарки сигнал остановиться, однако тот проигнорировал требование и только увеличил скорость. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
— Инспекторы отправились в погоню. Пытаясь скрыться, водитель выехал на трассу Р-255 «Сибирь» и направился в сторону поселка Камышет, виляя по проезжей части и выезжая на встречную полосу, нарушая правила дорожного движения, — говорится в сообщении.
Поскольку лихач создавал опасность для других участников дорожного движения, полицейские решили применить табельное оружие, чтобы остановить машину. После предупредительного выстрела в воздух инспектор ДПС открыл огонь по колесам преследуемой легковушки. Нарушитель остановился, после чего был задержан. Им оказался 34-летний житель Тайшета. Процедура освидетельствования показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлены пять административных протоколов за нарушения ПДД, материалы дела переданы в суд.