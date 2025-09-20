Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 149 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 149 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 40 дронов уничтожили в Ростовской области, 27 — над территорией Саратовской области, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью.

Кроме того, 12 беспилотников сбили над Республикой Крым, 8 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Белгородской области.

По два БПЛА ликвидировали в Воронежской и Калужской областях, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей. Также 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще 3 — над Азовским морем, добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день около трех БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Два беспилотника сдетонировали над крышей здания. Каких-либо критических разрушений не зафиксировано.

