Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся масштабной кибератаке, специалисты приступили к проведению расследования, сообщает администрация авиагавани.
«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее», — сказано в публикации.
Отмечается, что пока процедуры по регистрации пассажиров придется проводить вручную. Кроме того, в аэропорту сообщили, что, вероятно, последствия кибератаки не удастся урегулировать в ближайшие часы. Это может отразиться на расписании, приведет к задержкам и отменам рейсов.
Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт аэропорта Пулково.