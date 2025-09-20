Ричмонд
Аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся масштабной кибератаке

Специалисты работают над решением проблемы после кибератаки на аэропорт Брюсселя.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся масштабной кибератаке, специалисты приступили к проведению расследования, сообщает администрация авиагавани.

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее», — сказано в публикации.

Отмечается, что пока процедуры по регистрации пассажиров придется проводить вручную. Кроме того, в аэропорту сообщили, что, вероятно, последствия кибератаки не удастся урегулировать в ближайшие часы. Это может отразиться на расписании, приведет к задержкам и отменам рейсов.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт аэропорта Пулково.