Аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся масштабной кибератаке

Отмечается, что пока процедуры по регистрации пассажиров придется проводить вручную. Кроме того, в аэропорту сообщили, что, вероятно, последствия кибератаки не удастся урегулировать в ближайшие часы. Это может отразиться на расписании, приведет к задержкам и отменам рейсов.