Пять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся другой машиной.

Пять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае, сообщили в краевом ГУ МВД РФ.

Авария произошла на трассе в Мамонтовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Mark II Qualis.

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и двое его пассажиров, включая мальчика 2013 года рождения, а также пассажирка иномарки. Они были госпитализированы с различными травмами. Водителя Toyota Mark II Qualis также осмотрели медики, но ему госпитализация не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Кубани женщина-водитель после инцидента на дороге устроила пляски с бубном перед сотрудниками ДПС.

