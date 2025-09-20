Пять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и двое его пассажиров, включая мальчика 2013 года рождения, а также пассажирка иномарки. Они были госпитализированы с различными травмами. Водителя Toyota Mark II Qualis также осмотрели медики, но ему госпитализация не потребовалась.