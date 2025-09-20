Перевернулся и вылетел через лобовое стекло: 26-летний водитель погиб в ДТП в Осинском районе

Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель. Инцидент произошел около часа ночи 20 сентября на 143-м километре трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда» в Осинском районе. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— 26-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Кольт», двигаясь из села Оса в сторону поселка Усть-Уда, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.
При ударе автомобиля водитель вылетел из салона иномарки через боковое окно, что подтверждает нарушение правил использования ремня безопасности. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Установлено, что он не имел водительских прав.