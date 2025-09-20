Из-за лесного пожара в Аланье российских туристов эвакуировали

Между районами Кунду и Белек в ночь на субботу вспыхнул пожар, были эвакуированы постояльцы отелей. Пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру губернатор провинции Хулуси Шахин. По состоянию на 8 утра большинство очагов возгорания ликвидировано. В лесных массивах городов Аланья и Сиде продолжается борьба с огнем, указали в генконсульстве РФ.