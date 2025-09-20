Ричмонд
Из-за лесного пожара в Аланье российских туристов эвакуировали

Среди эвакуированных из гостиниц Антальи из-за лесного пожара есть российские туристы, их разместили в безопасных отелях — Генконсульство РФ.

В турецкой Анталье эвакуированных из-за лесного пожара российских туристов, как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, разместили в ближайших безопасных гостиницах. Пострадавших нет.

Между районами Кунду и Белек в ночь на субботу вспыхнул пожар, были эвакуированы постояльцы отелей. Пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру губернатор провинции Хулуси Шахин. По состоянию на 8 утра большинство очагов возгорания ликвидировано. В лесных массивах городов Аланья и Сиде продолжается борьба с огнем, указали в генконсульстве РФ.

Ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, включая российских граждан. Все они были размещены в близлежащих гостиницах. Обращения на экстренную линию генконсульства от россиян не поступали.

Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди у курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу эвакуировали жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены 5 районов.