Российские туристы в Турции обеспокоены из-за поведения сотрудников отелей во время пожаров

Российские туристы, отдыхавшие в отеле Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье, пожаловались на отсутствие своевременной реакции персонала во время лесного пожара. По их словам, когда огонь приблизился к территории гостиницы, сотрудники не информировали постояльцев о происходящем и не помогали с эвакуацией. Об этом сообщили очевидцы происшествия.