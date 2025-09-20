Ричмонд
Российские туристы в Турции обеспокоены из-за поведения сотрудников отелей во время пожаров

Туристы из России заявили, что во время пожара отель никак не реагировал.

«Произошло на наших глазах, взрыв и огонь в 21:02, но отель не реагировал», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Осторожно, новости». Они отметили, что до того, как все стало полыхать, сотрудники смеялись и снимали на телефон происходящее.

По словам отдыхающих, после ликвидации основного очага пожара находиться на территории отеля по-прежнему было невозможно из-за сильного задымления. Система оповещения о пожаре не сработала — посетителей не предупредили официально, люди спасались самостоятельно. Администрация рекомендовала гостям ожидать на гольф-полях, но четкой информации о дальнейших действиях не предоставлялось.

Ранее, в ночь на 19 сентября, крупный лесной пожар вплотную подошел к территории отеля Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье, что привело к эвакуации гостей на гольф-поля. Среди российских туристов пострадавших не было, а персонал гостиницы своевременно организовал эвакуацию и обеспечил необходимую поддержку.