Bloomberg: США обсудят с Индией закупку нефти у России

США намерены поднять на переговорах с Индией по торговым пошлинам вопрос об увеличении закупок Нью-Дели нефти у России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России… несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания.

Ранее США уже предлагали Индии снизить торговые пошлины с 50% до 25% в обмен на отказ от импорта российской нефти, однако Нью-Дели отказался идти на такие условия. В ответ Вашингтон ввел дополнительные тарифы на индийские товары, а также предупредил о возможности дальнейших ограничений для стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Переговоры по этому вопросу продолжаются с августа 2025 года.