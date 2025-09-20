В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура.
В пятницу около автобусной остановки в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, однако медики скорой помощи констатировали его смерть.
«Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем. По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Приморью, в настоящий момент проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства смерти 16-летнего ребёнка.