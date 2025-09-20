В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице

В пятницу около автобусной остановки в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, однако медики скорой помощи констатировали его смерть.