Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке

Беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате сброса с дрона взрывоопасного предмета в жилом массиве «Солнечный» в Калининском районе города дом получил повреждения.
Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили на регионами страны 149 украинских дронов.
Отмечалось, что в Волгограде обломки беспилотника повредили остекление котельной.
В Саратове при атаке БПЛА был поврежден жилой дом.
