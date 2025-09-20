Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Горловке

С дрона ВСУ был сброшен взрывоопасный предмет.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате сброса с дрона взрывоопасного предмета в жилом массиве «Солнечный» в Калининском районе города дом получил повреждения.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили на регионами страны 149 украинских дронов.

Отмечалось, что в Волгограде обломки беспилотника повредили остекление котельной.

В Саратове при атаке БПЛА был поврежден жилой дом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше